23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Samsun Valisi İbrahim Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Samsun Valisi İbrahim Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Çiçek, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını ifade etti.
Türkiye'nin, o tarihten bu yana milli egemenliğine sahip çıktığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:
"Sevgili çocuklar, en önemli servetimiz ve umut kaynağımız olan sizlerin bayramında, mutluluğunuza ortak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizler, milletimizin umut çiçekleri aydınlık yarınlarımızsınız. Bu bakımdan sizlerin, sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeniz en büyük arzumuzdur. Bugünün çocukları, yarının gençleri olarak sizler, ülkemizin sadece zenginliği değil, dinamizminin ve değişim potansiyelinin kaynağı olacaksınız. Türkiye'imiz, gelecekteki güçlü, müreffeh ve lider ülke konumuna omuzlarınızda yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."