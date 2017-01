2017 Yılının İlk Kaçırılmaması Gereken Networking Etkinliğine Davetlisiniz!

Istanbul Business Network'den herkese merhaba,



Facebook ve Linkedin'de bulunan Istanbul Business Network grubumuz 10000'e yaklaşan üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük Business ve Social Networking gruplarından biri olmuştur.



Bir etkinlik düşünün, katıldığınızda aynı gece farklı sektörlerden 10'larca hatta 100' den fazla kişiyle kartvizit değişimi yapabileceğiniz, kişisel networkünüze ve işinize katkı sağlayabilecek bir etkinlik…



Uzun yıllardır devam eden networking etkinlik katılımlarımda bir ömür sürecek arkadaşlıklar ve dostluklar edindim. Amacım bu başarılı yaşam tarzı ile sizleri tanıştırmak. İş ile yeni kazanılan dostlukları etkin bir şekilde yönetebilecek iletişim ustalığı seviyesine sizleri çıkartmak.



İşte bu etkinliği 6 Ocak Cuma akşamı Maslak Sun Plaza Meeting Toplantı Organizasyon Salonlarında gerçekleştireceğiz. Sun Plaza'da yapacağımız etkinlikte üyelerimiz ve misafirlerimizle networking amaçlı bir araya geleceğiz.



Amacımız grup üyeleri ve misafirlerimizle iş stresinden ve toplantı havasından uzak bir şekilde tanışarak sohbet etmek. Özellikle daha önce grubumuzun yapmış olduğu etkinliklere gelmemiş olan tüm üyelerimizle tanışmak ve sohbet etmek için etkinliğimize bekleriz.



6 Ocak'da süper konuşmacıların olduğu kendi alanında uzmanlaşmış profesyonel danışmanlarla bire bir tanışıp fikir alış verişi yapabileceğiniz bir ortam hazırladık.



Kayıt sırasında kartvizitini ve/veya iletişim bilgilerini paylaşan katılımcımıza çekilişle hediyeler dağıtacağız.



O akşam aramızda kimler olacak ve neler yapacağız?



2 konuk konuşmacımız olacak.



Bu ayki İstanbul Business Network konuk konuşmacılarımız;



1. Konuşmacımız; RASİH BENSAN



Konuşmasının Başlığı: TANIŞTIĞIMIZ İNSANLARLA ETKİLİ BAĞ KURMAK



Konuşma Detayı: Çeşitli sosyal, gezi veya iş ortamlarında tanışan insanların birçoğu etkili bağ kurmakta başarılıyken bir çoğu da etkisiz. Bağ kurmakta başarılı olan insanlar başarısız olanlara göre nasıl farklı davranıyorlar'Bazı İnsanların etkili bağ kurmalarını engelleyen en yaygın 7 iletişim / davranış hatası nedir'Bu hatalar nasıl giderilebilir ?



Neden Business Networking, sosyal toplantılarında, doğa gezilerinde tanışan, kartvizit değiş tokuşu yapan ve birbirlerine işlerini anlatan insanların bir çoğu bağ kurmakta başarılıyken neden bazıları etkili bağ kuramıyor, topladıkları kartları saklamıyor ve birbirlerini toplantılardan sonra çok nadiren arıyorlar ?



Bu ve benzer soruların cevaplarını konuşmacımız Rasih Bensan"Tanıştığımız insanlarla etkili bağ kurmak"başlıklı 45 dakikalık ciddi sunum / komedi / parodisinde bizlere açıklayacak.



Biyografi : Rasih Bensan yıllardır İngilizce ve Türkçe Toastmastersda topluluk önünde sunumlar yapmaktadır. Networking'deki üstün performansı için Toastmasters International tarafından kendisine 20 Temmuz 2016'da takdir sertifikası verilmiştir. İngilizce ve Türkçe hazırlıklı ve hazırlıksız sunumlarımda ve konuşma değerlendirmelerinde bir çok birinciliği Vardır. Rasih bey 21 yıldır İngilizce, Fransızca ve Türkçe dil, iletişim ve sunum konularında özel olarak öğretim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Daha önce finans sektöründe 11 yıl deneyimi olan Rasih Bensan, Boğaziçi Üniversitesi, 1980, Ekonomi mezunudur.



2. Konuşmacımız; HAKAN BÜTÜNER



Konuşmasının Başlığı: SİSTEMATİK STRATEJİK PLANLAMA İLE GELECEĞİNİZİ PLANLAYIN



Biyografi: Dr. Hakan Bütüner, TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra; Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği lisans, Bilkent Üniversitesi'nden MBA ve University of Missouri-Rolla'dan Mühendislik Yönetimi doktorasını aldı.



Lisans eğitimi sonrasında, sırası ile planlama ve programlama müdürü ve proje müdürü olarak yurtdışında görevler aldı. Türkiye'ye dönüşünden sonra, çeşitli güçlü uluslararası "franchising" kavramlarını ülkeye getirme girişimini başlattı ve bu yeni girişimin başkanlığını yürüttü.



Bayındır Holding stratejik planlama ve iş geliştirme direktörlüğü, Siemens Business Services SPEED ülke müdürlüğü (operasyon iyileştirme ve karlılık artırma programı) ve Bell Holding genel koordinatörlüğü görevlerinde yer alan Dr. Bütüner; aynı dönemlerde Bahçeşehir, Bilkent, Boğaziçi ve Yeditepe Üniversitelerinin İşletme ve/veya Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde çeşitli dersler vermiştir.



Dr. Bütüner, halen Endüstriyel Yönetim ve Mühendisliği alanında, çeşitli ABD kuruluşlarının temsilciliklerini alarak kurduğu IMECO firmasını geliştirmektedir. Ayrıca, "Institute of Industrial Engineers – Türkiye" nin kurucu-başkanı olarak görevini sürdürmektedir.



Kariyeri süresince, Dr. Bütüner Türkiye ve yurt dışında çeşitli projelerde yer almıştır. Aynı zamanda, merkezi ABD'de bulunan Institute of High Performance Planners yönetim kurulu üyeliği ve Türkiye direktörlüğü görevini sürdürmektedir. Çeşitli yayın ve kitapları bulunan Dr. Bütüner'e, bir düşünce kuruluşu olan Alpha Iota Delta tarafından onur ödülü de verilmiştir.



==============================================================================



Yeni iş bağlantıları, arkadaşlıklar ve dostluklar oluşturmak için sizi de 6 Ocak'da etkinliğimize bekleriz.



Facebook'ta etkinlik katılımını işaretleyenlerden bu deneyimi başka arkadaşlarının da yaşayabilmesi için 'Davet Et' butonuna tıklayarak kendi facebook arkadaş listesindeki kişilerden etkinliğe katılmasını istedikleri arkadaşlarını davet etmesini rica ediyorum.



Not 1; Ortamı bize sağlayan Sun Plaza Meeting Toplantı Organizasyon ortamı kullanma, ilk çay veya kahve kurabiye ikramı için Girişte 30 TL Nakit ücret alınacaktır. Etkinlik süresince mekanda ayrıca kişisel harcama ile diğer ikramlardan yararlanabilirsiniz.



Not 2: Daha önceki etkinliğimize gelen ve bu etkinliğe tekrar gelecek katılımcılarımızdan ricamız bu güzel ortamda yaşanacak deneyimi tecrübe etmeleri için en az 1 arkadaşları ile birlikte etkinliğe katılmalarını rica ediyoruz.



Etkinlik mekanı hakkında; https: //youtu.be/D6-kt7KyKJA



Etkinliklerde görüşmek dileğiyle, iyi bir hafta geçirmenizi dilerim.



Etkinlik programımız;



19.30 – 20.30 : Fuaye alanı karşılama kayıt ve Free Networking



20.30 : Oditoryuma geçiş



20.30 – 20.35 : Zafer Düztepe Hoş geldiniz Konuşması



20.35 – 21.20 : 1. Konuşmacımız; Rasih Bensan



21.20 - 21.35 : 2. Konuşmacımız; Dr. Hakan Bütüner



21.35 – 21.40 : Kartvizit Çekilişlerinin Hediye verenlerce Çekilmesi



Not: Fuaye alanında hizmet alabileceğiniz ürünler ve hizmetler hakkında etkinlik katılımcılarımıza e-mail ile bilgi verilmektedir.



21.40 : Oditoryumdan Fuaye alanına geçiş



21.40 - 22.30 : Serbest Networking, Etkinlik konuşmacılarımızla ve hediye sponsorlarımızla bire bir sohbet edebilir kartını aldığınız kişilerle sohbet edebilirsiniz.



6 Ocak Cuma akşamı Istanbul Business Network Networking etkinliğimize tüm üye ve misafirlerimizi bekliyoruz.



Etkinlik Hakkında detay bilgi ve sorularınız için bana ulaşabilirsiniz.



Sevgi ve Saygılarımla,



Zafer Düztepe



0 532 236 2512



[email protected]