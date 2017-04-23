2017 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı Saygılı Rulman 27. Ege Rallisi'ni Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi kazandı.



Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanında dün verilen startla başlayan rallide bugün katılımcılar Kemalpaşa, Mazhar Demiralp ve Bayındır etaplarını ikişer kez geçti.



Genel klasmanda dünkü birinciliğini sürdüren Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi Saygılı Rulman 27. Ege Rallisi'nde zafere ulaştı.



Bu ikiliyi Burak Çukurova-Vedat Bostancı ve Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez takip etti.