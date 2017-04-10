2.crm & Cem Çözümleri
2.CRM & CEM ÇÖZÜMLERİKonferansı11 Nisan 2017SHERATON GRAND ISTANBUL ATASEHIRMüşteri Veri ve Analitikleri/ CRM Vizyonu ve Stratejileri / Teknoloji ve Mimari / Müşteri Deneyimi Dönüşümü Geç kalmadan siz de yerinizi ayırtın.
2.CRM & CEM ÇÖZÜMLERİ
Konferansı
11 Nisan 2017
SHERATON GRAND ISTANBUL ATASEHIR
Müşteri Veri ve Analitikleri/ CRM Vizyonu ve Stratejileri / Teknoloji ve Mimari / Müşteri Deneyimi Dönüşümü
Geç kalmadan siz de yerinizi ayırtın…
KONFERANS KONUŞMACILARINDAN BAZILARI;
Sn. Ebru Şapoğlu - Pazarlama ve Satış Başkan Yrd. - Şişecam
Sn. Murat Kavrar - Genel Müdür Sales & CRM - Ekol Logistics
Sn. Erkin Sevim - Genel Müdür Yrd. Müşteri İlişkileri Yönetimi - Soyak Yapı
Sn. Emre Karagül - Genel Müdür - Şikayetvar.com
Sn. Zeynep Oran Çakıroğlu - Müşteri Yönetimi ve Pazarlama Direktörü - iLab Ven.
Sn. İsmail Gökçe - Satış ve Pazarlama Müdürü - Delphi Türkiye
Sn. İlyas Katırcı - Pazarlama Müdürü - Tahincioğlu
Sn. Tuna Canatar - Head Of Marketing - LEGO Group
Sn. Mine omurtak Onduygu - Head Of Business Development - Siemens
Sn. Nurşen Apraş Üner - Çağrı Merkezi CRM Operasyon Müdürü - Sunexpress
Sn. Başar Uyanık Koçak - IT Kidemli Müdürü - TEVA
Sn. Murat Gümrükçü - Ticari Mükemmellik Kıdemli Müdürü - TEVA
Sn. Uğur Erciyaş - Head Of Marketin & CRM - Tam Faktoring
KONFERANSA KESİN KAYIT YAPTIRMIŞ FİRMALAR ARASINDA;
AIESEC TÜRKİYE
ARABAM.COM - İLAB VENTURES
ARTOFİS MASACHI MOBİLYA
AYGAZ
BULURUM.COM
CLK ULUDAĞ
CMS JANT
DAİKİN
DEFACTO
DELPHİ
DS DAMAT - ORKA HOLDİNG
EDENRED
EGEYAPI
EKOL LOGISTICS
EMD FRİGO LOJİSTİK
EPSİLON NDT
ERENSAN ISI CİHAZLARI
EVDEKİBAKICIM.COM
FICOSA OTOMOTİV
FİAT
GARAJYERİ.COM
GATEWAY MANAGEMENT LOJİSTİK A.Ş.
GÜNAYDIN GROUP
HILLSIDE
İNNOVA
İNSPARK
JANSSEN
KOTON
KYOCERA BİLGİTAŞ
LEGO GROUP
MERİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MİRANDA ATIK SU VE SU ARITMA SİSTEMLERİ
MORHİPO
NAR GOURMET
NESTLE WATERS
NEŞE PLASTİK
NETLINE
NUFARM
OMV PETROL OFİSİ
OPAK OPTİK
ÖKOTEK ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
PROKS CERTIFICATION
R2 SERVİS
SİEMENS
SOYAK YAPI
SUNEXPRESS
SÜRAT KARGO
ŞİKAYETVAR.COM
ŞİŞECAM
TAHİNCİOĞLU
TAM FAKTORİNG
TAZEMASA.COM
TEB ARVAL
TEKNOSA
TEVA TÜRKİYE
TOMMY & CK - TAYPA TEKSTİL
TÜPRAŞ
KONFERANS KONU BAŞLIKLARI;
Müşteri Veri ve Analitikleri
Yenilikçi Müşteri Deneyimi
Müşteri Sadakat Yönetimi
Müşteri Yolculuğu Haritalama ve Analizi
CRM Vizyonu ve Stratejileri
Gelişmekte olan CRM Teknolojileri ve Mimarileri
Örgütsel Engelleri Aşmak
Kişiselleştirilmiş Müşteri Deneyimleri
Müşteri Deneyimi Dönüşümü
Dijital Dünyada Müşteri Etkileşimi
CRM ile Krizden Çıkış
İlaç sektöründe saha ekibinizi CRM çözümünüze nasıl ortak edersiniz ?
Doğru Ürünü Doğru Müşteri ile Eşleştirerek Başarılı CRM Sonuçları Elde Etmek
KONFERANS KİŞİ/DELEGE KATILIM BEDELLERİ
SON KULLANICI KATILIM BEDELİ (KİŞİ BAŞI) - 175 € + KDV
TEDARİKÇİ 1 KİŞİ KATILIM BEDELİ - 349 € + KDV
TEDARİKÇİ 2 KİŞİ VE ÜZERİ KATILIM BEDELİ (KİŞİ BAŞI) - 250 € + KDV
STANDLI KATILIM PAKETİ (DESTEK SPONSORU) - 1950 € + KDV
Firmaya 5 kişilik (firma çalışanı) katılım hakkı verilir.
6 m² Stand Alanı tahsis edilir,
1 Adet Banket Masa (1,60 X 80), sandalye,
Wi-Fi internet,
Tüm yazılı ve görsel konferans materyallerinde şirket logonuz, şirket tanıtımınız ve iletişim detaylarınıza yer verilir
*(Standlı katılım olacak ise lütfen yetkililerden standlı katılım sözleşmesini isteyin.)
Not: Standlı katılımlarda tanınan 5 kişilik ücretsiz katılım hakkı harici her katılacak kişi için firma 150 € + KDV öder.
PVC Events
Pronto Eventi - Vector Event
Adres: Bahçelievler Mah. Ata-2 Sitesi Salkım Söğüt Çıkmazı No: 12 Çengelköy - Üsküdar / İstanbul
Tel: +90 216 465 4 111 - 0 216 450 0 333
Fax: +90 216 465 40 04
Mail: info@pvcevents.com
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : Sheraton Grand Ataşehir
Başlangıç Saati : 11.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 17: 00: 00
Kategori : 2.CRM & CEM ÇÖZÜMLERİ
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır