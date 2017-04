2.crm & Cem Çözümleri

2.CRM & CEM ÇÖZÜMLERİ



Konferansı



11 Nisan 2017



SHERATON GRAND ISTANBUL ATASEHIR



Müşteri Veri ve Analitikleri/ CRM Vizyonu ve Stratejileri / Teknoloji ve Mimari / Müşteri Deneyimi Dönüşümü



KONFERANS KONUŞMACILARINDAN BAZILARI;







Sn. Ebru Şapoğlu - Pazarlama ve Satış Başkan Yrd. - Şişecam





Sn. Murat Kavrar - Genel Müdür Sales & CRM - Ekol Logistics





Sn. Erkin Sevim - Genel Müdür Yrd. Müşteri İlişkileri Yönetimi - Soyak Yapı





Sn. Emre Karagül - Genel Müdür - Şikayetvar.com





Sn. Zeynep Oran Çakıroğlu - Müşteri Yönetimi ve Pazarlama Direktörü - iLab Ven.





Sn. İsmail Gökçe - Satış ve Pazarlama Müdürü - Delphi Türkiye





Sn. İlyas Katırcı - Pazarlama Müdürü - Tahincioğlu





Sn. Tuna Canatar - Head Of Marketing - LEGO Group





Sn. Mine omurtak Onduygu - Head Of Business Development - Siemens





Sn. Nurşen Apraş Üner - Çağrı Merkezi CRM Operasyon Müdürü - Sunexpress





Sn. Başar Uyanık Koçak - IT Kidemli Müdürü - TEVA





Sn. Murat Gümrükçü - Ticari Mükemmellik Kıdemli Müdürü - TEVA





Sn. Uğur Erciyaş - Head Of Marketin & CRM - Tam Faktoring



KONFERANSA KESİN KAYIT YAPTIRMIŞ FİRMALAR ARASINDA;



AIESEC TÜRKİYE



ARABAM.COM - İLAB VENTURES



ARTOFİS MASACHI MOBİLYA



AYGAZ



BULURUM.COM



CLK ULUDAĞ



CMS JANT



DAİKİN



DEFACTO



DELPHİ



DS DAMAT - ORKA HOLDİNG



EDENRED



EGEYAPI



EKOL LOGISTICS



EMD FRİGO LOJİSTİK



EPSİLON NDT



ERENSAN ISI CİHAZLARI



EVDEKİBAKICIM.COM



FICOSA OTOMOTİV



FİAT



GARAJYERİ.COM



GATEWAY MANAGEMENT LOJİSTİK A.Ş.



GÜNAYDIN GROUP



HILLSIDE



İNNOVA



İNSPARK



JANSSEN



KOTON



KYOCERA BİLGİTAŞ



LEGO GROUP



MERİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ



MİRANDA ATIK SU VE SU ARITMA SİSTEMLERİ



MORHİPO



NAR GOURMET



NESTLE WATERS



NEŞE PLASTİK



NETLINE



NUFARM



OMV PETROL OFİSİ



OPAK OPTİK



ÖKOTEK ÇEVRE TEKNOLOJİSİ



PROKS CERTIFICATION



R2 SERVİS



SİEMENS



SOYAK YAPI



SUNEXPRESS



SÜRAT KARGO



ŞİKAYETVAR.COM



ŞİŞECAM



TAHİNCİOĞLU



TAM FAKTORİNG



TAZEMASA.COM



TEB ARVAL



TEKNOSA



TEVA TÜRKİYE



TOMMY & CK - TAYPA TEKSTİL



TÜPRAŞ



KONFERANS KONU BAŞLIKLARI;



Müşteri Veri ve Analitikleri



Yenilikçi Müşteri Deneyimi



Müşteri Sadakat Yönetimi



Müşteri Yolculuğu Haritalama ve Analizi



CRM Vizyonu ve Stratejileri



Gelişmekte olan CRM Teknolojileri ve Mimarileri



Örgütsel Engelleri Aşmak



Kişiselleştirilmiş Müşteri Deneyimleri



Müşteri Deneyimi Dönüşümü



Dijital Dünyada Müşteri Etkileşimi



CRM ile Krizden Çıkış



İlaç sektöründe saha ekibinizi CRM çözümünüze nasıl ortak edersiniz ?



Doğru Ürünü Doğru Müşteri ile Eşleştirerek Başarılı CRM Sonuçları Elde Etmek



KONFERANS KİŞİ/DELEGE KATILIM BEDELLERİ



SON KULLANICI KATILIM BEDELİ (KİŞİ BAŞI) - 175 € + KDV



TEDARİKÇİ 1 KİŞİ KATILIM BEDELİ - 349 € + KDV



TEDARİKÇİ 2 KİŞİ VE ÜZERİ KATILIM BEDELİ (KİŞİ BAŞI) - 250 € + KDV



STANDLI KATILIM PAKETİ (DESTEK SPONSORU) - 1950 € + KDV







Firmaya 5 kişilik (firma çalışanı) katılım hakkı verilir.





6 m² Stand Alanı tahsis edilir,





1 Adet Banket Masa (1,60 X 80), sandalye,





Wi-Fi internet,





Tüm yazılı ve görsel konferans materyallerinde şirket logonuz, şirket tanıtımınız ve iletişim detaylarınıza yer verilir



*(Standlı katılım olacak ise lütfen yetkililerden standlı katılım sözleşmesini isteyin.)



Not: Standlı katılımlarda tanınan 5 kişilik ücretsiz katılım hakkı harici her katılacak kişi için firma 150 € + KDV öder.



PVC Events



Pronto Eventi - Vector Event



Adres: Bahçelievler Mah. Ata-2 Sitesi Salkım Söğüt Çıkmazı No: 12 Çengelköy - Üsküdar / İstanbul



Tel: +90 216 465 4 111 - 0 216 450 0 333



Fax: +90 216 465 40 04



Mail: info@pvcevents.com



