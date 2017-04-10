2.crm & Cem Çözümleri

2.CRM & CEM ÇÖZÜMLERİKonferansı11 Nisan 2017SHERATON GRAND ISTANBUL ATASEHIRMüşteri Veri ve Analitikleri/ CRM Vizyonu ve Stratejileri / Teknoloji ve Mimari / Müşteri Deneyimi Dönüşümü Geç kalmadan siz de yerinizi ayırtın.

2.crm & Cem Çözümleri

2.CRM & CEM ÇÖZÜMLERİ

Konferansı

11 Nisan 2017

SHERATON GRAND ISTANBUL ATASEHIR

Müşteri Veri ve Analitikleri/ CRM Vizyonu ve Stratejileri / Teknoloji ve Mimari / Müşteri Deneyimi Dönüşümü

 Geç kalmadan siz de yerinizi ayırtın…

KONFERANS KONUŞMACILARINDAN BAZILARI;



Sn. Ebru Şapoğlu - Pazarlama ve Satış Başkan Yrd. - Şişecam


Sn. Murat Kavrar - Genel Müdür Sales & CRM - Ekol Logistics


Sn. Erkin Sevim - Genel Müdür Yrd. Müşteri İlişkileri Yönetimi - Soyak Yapı


Sn. Emre Karagül - Genel Müdür - Şikayetvar.com


Sn. Zeynep Oran Çakıroğlu - Müşteri Yönetimi ve Pazarlama Direktörü - iLab Ven.


Sn. İsmail Gökçe - Satış ve Pazarlama Müdürü - Delphi Türkiye


Sn. İlyas Katırcı - Pazarlama Müdürü - Tahincioğlu


Sn. Tuna Canatar - Head Of Marketing - LEGO Group


Sn. Mine omurtak Onduygu - Head Of Business Development - Siemens


Sn. Nurşen Apraş Üner - Çağrı Merkezi CRM Operasyon Müdürü - Sunexpress


Sn. Başar Uyanık Koçak - IT Kidemli Müdürü - TEVA


Sn. Murat Gümrükçü - Ticari Mükemmellik Kıdemli Müdürü - TEVA


Sn. Uğur Erciyaş - Head Of Marketin & CRM - Tam Faktoring

KONFERANSA KESİN KAYIT YAPTIRMIŞ FİRMALAR ARASINDA;

AIESEC TÜRKİYE

ARABAM.COM - İLAB VENTURES

ARTOFİS MASACHI MOBİLYA

AYGAZ

BULURUM.COM

CLK ULUDAĞ

CMS JANT

DAİKİN

DEFACTO

DELPHİ

DS DAMAT - ORKA HOLDİNG

EDENRED

EGEYAPI

EKOL LOGISTICS

EMD FRİGO LOJİSTİK

EPSİLON NDT

ERENSAN ISI CİHAZLARI

EVDEKİBAKICIM.COM

FICOSA OTOMOTİV

FİAT

GARAJYERİ.COM

GATEWAY MANAGEMENT LOJİSTİK A.Ş.

GÜNAYDIN GROUP

HILLSIDE

İNNOVA

İNSPARK

JANSSEN

KOTON

KYOCERA BİLGİTAŞ

LEGO GROUP

MERİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

MİRANDA ATIK SU VE SU ARITMA SİSTEMLERİ

MORHİPO

NAR GOURMET

NESTLE WATERS

NEŞE PLASTİK

NETLINE

NUFARM

OMV PETROL OFİSİ

OPAK OPTİK

ÖKOTEK ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

PROKS CERTIFICATION

R2 SERVİS

SİEMENS

SOYAK YAPI

SUNEXPRESS

SÜRAT KARGO

ŞİKAYETVAR.COM

ŞİŞECAM

TAHİNCİOĞLU

TAM FAKTORİNG

TAZEMASA.COM

TEB ARVAL

TEKNOSA

TEVA TÜRKİYE

TOMMY & CK - TAYPA TEKSTİL

TÜPRAŞ

 KONFERANS KONU BAŞLIKLARI;

Müşteri Veri ve Analitikleri

Yenilikçi Müşteri Deneyimi

Müşteri Sadakat Yönetimi

Müşteri Yolculuğu Haritalama ve Analizi

CRM Vizyonu ve Stratejileri

Gelişmekte olan CRM Teknolojileri ve Mimarileri

Örgütsel Engelleri Aşmak

Kişiselleştirilmiş Müşteri Deneyimleri

Müşteri Deneyimi Dönüşümü

Dijital Dünyada Müşteri Etkileşimi

CRM ile Krizden Çıkış

İlaç sektöründe saha ekibinizi CRM çözümünüze nasıl ortak edersiniz ?

Doğru Ürünü Doğru Müşteri ile Eşleştirerek Başarılı CRM Sonuçları Elde Etmek

KONFERANS KİŞİ/DELEGE KATILIM BEDELLERİ

SON KULLANICI KATILIM BEDELİ (KİŞİ BAŞI) - 175 € + KDV

TEDARİKÇİ 1 KİŞİ KATILIM BEDELİ - 349 € + KDV

TEDARİKÇİ 2 KİŞİ VE ÜZERİ KATILIM BEDELİ (KİŞİ BAŞI) - 250 € + KDV

STANDLI KATILIM PAKETİ (DESTEK SPONSORU) - 1950 € + KDV



Firmaya 5 kişilik (firma çalışanı) katılım hakkı verilir.


6 m² Stand Alanı tahsis edilir,


1 Adet Banket Masa (1,60 X 80), sandalye,


Wi-Fi internet,


Tüm yazılı ve görsel konferans materyallerinde şirket logonuz, şirket tanıtımınız ve iletişim detaylarınıza yer verilir

*(Standlı katılım olacak ise lütfen yetkililerden standlı katılım sözleşmesini isteyin.)

Not: Standlı katılımlarda tanınan 5 kişilik ücretsiz katılım hakkı harici her katılacak kişi için firma 150 € + KDV öder.

PVC Events

Pronto Eventi - Vector Event

Adres:  Bahçelievler Mah. Ata-2 Sitesi Salkım Söğüt Çıkmazı No: 12 Çengelköy - Üsküdar / İstanbul

Tel: +90 216 465 4 111 - 0 216 450 0 333

Fax: +90 216 465 40 04

Mail: info@pvcevents.com

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : Sheraton Grand Ataşehir

Başlangıç Saati : 11.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 17: 00: 00

Kategori : 2.CRM & CEM ÇÖZÜMLERİ

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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