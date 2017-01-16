15 Temmuz" Temalı El Sanatları, Görücüye Çıktı

Hatay'da, bir grup el sanatları öğretmeninin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Türk halkının kahramanlığını el sanatlarına yansıttıkları "15 Temmuz" temalı sergi açıldı.



Antakya Kaymakamlığı Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, 63 el sanatları öğretmeni, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları ve milletin ortaya koyduğu iradeyi, yaptıkları el emeği göz nuru eserlere yansıttı.



İki aylık çalışma ardından nakış, iğne oyası, giyim, keçe, mozaik, resim, ebru, takı tasarımı, cam süsleme, minyatür, heykel, ipek dokuma, tezhip, filografi, hat sanatı, halı dokuma, yakma resim alanlarındaki yaklaşık 150 eser görücüye çıktı.



Sergide, mozaik üstüne Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresiyle, üzerilerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve halka karşı silahını doğrultan darbeci askerlerin işlendiği eserler dikkati çekti.



Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



Yaşanan sıkıntılı süreci atlatabilmek için herkesin birlik, kardeşlik ve barış duygularıyla sımsıkı sarılması gerektiğini aktaran Tortop, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.



Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ise 15 Temmuz ruhunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.



Vatan toprağının korunması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten Kimyeci, "Bu vatan topraklarımızı nasıl ki atalarımız bize emanet ettiyse biz de bizden sonraki kuşaklara ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım." dedi.



Serginin 5 gün açık kalacağı öğrenildi.