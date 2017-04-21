13 Yaşındaki Tekvandocu, Avrupa'yı Dize Getirmek İstiyor

13 yaşındaki tekvandocu, Avrupa'yı dize getirmek istiyor

Sudenaz Turan: "Çoğu zaman arkadaşlarımı dövüyorum"



GAZİANTEP - Gaziantep'te günde 3 saat antrenman yapan 13 yaşındaki Sudenaz Turan, şimdi de Atıina'da Avrupayı dize getirmek istiyor.

Gaziantep'te yaşayan 13 yaşındaki Sudenaz Turan, 7 yılda yaklaşık 30 madalya kazandı. 7-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek VTR Avrupa Başkanlık turnuvasında 55 kilo kategorisinde Milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil edecek Sudenaz, her gün 3 saat arkadaşları ile antrenman yapıyor. Sudenaz, şimdi ise Avrupa'daki rakiplerini dize getirmek istiyor.

Türk bayrağını göndere çekmek istediğini belirten Turan, "Atina'da düzelecek olan VTR Başkanlık turnuvasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için her gün saat çalışıyorum. Bu antrenman sırasında kendimi kaptırıyorum, hırsım ve çalışma azmim gözümü karartıyor. Çoğu zaman arkadaşları dövüyorum. Arkadaşlarım bu durumdan şikayetçi ama ben orada birinci olmak istiyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmek için canımı dişime taktım" diye konuştu.

Kaymakam Yıldırım'ı ziyaret etti

Sudenaz Turan ve İslahiye Tekvando Spor Kulübü hocaları, antrenörleri ve başarılı sporcularla birlikte İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım makamında ziyaret etti. Ziyarette İslahiye Tekvando Kulübü kurucu başkanlarından Ömer Faruk Uyanık ve Tekvando Hocası Muhammed Oğuzcan, Kaymakam Yıldırım'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yıldırım ise başarılı sporcuları kutlayarak, desteklerinin süreceğini ifade etti. Sudenaz'ın Atina'da başarılı olacağına inandığını belirten Yıldırım, diğer çocuklara da müsabakalarda başarı diledi. Yıldırım, "Gerçekten gururluyum ilçemizde böyle bir değer çıkması biz gerçekten mutlu ediyor. Kendisini tebrik ediyor kesinlikle başarılı olacağına inanıyorum. Kendisini Atina'da izlemek isterdim" diye konuştu.

Başarı sporcular ve antrenörleri daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mustafa Çetin'i makamında ziyaret etti.