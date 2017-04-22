1 Liralık Tuvalet Ücreti Cinayetinde Karar

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, DHA



Sarıyer'deki Maslak Üçyol Camii'nin şadırvanında çalışan Fırat Karavil'in 1 liralık tuvalet ücreti nedeniyle çıkan tartışma sonucu başından vurularak öldürülmesi davası karara bağlandı. Sanık Selahattin İnci, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi olan diğer sanık Mustafa İnci ise "Silahlı tehdit" suçundan ve ruhsatlı silahının suçta kullanılması nedeniyle toplam 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olayın çıkmasına neden olan 1 liralık tuvalet ücreti karşılığında maktüle verilen 200 liranın da ölenin mirasçılarına iadesine karar verdi.



İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Selahattin İnci getirilirken; tutuksuz sanık Mustafa İnci de hazır bulundu. Şikayetçiler, maktül Fırat Karavil'in annesi Emine Yılmaz ve ablaları Sevda Kaya ve Nuran Karavil katıldı.



"TOPLUCA MAKTÜLE SALDIRARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR"



Karavil ailesinin avukatı Alpay Gülleoğlu, "1 lira ücret istenmesi ve karşılığında 200 lira verilmesinden sonra sanıklar ve yakınları toplu olarak maktüle saldırmışlardır. Maktülün kaçacak bir yeri yoktur. Kamera görüntülerinden anlaşılacağı üzere sanıklardan Mustafa elinde silahla gelmiş ve birçok kişi tarafından olay yerinden uzaklaştırılmak istenmişse de direnmiş ve güçlükle uzaklaştırılmıştır. Eğer kamera görüntüleri olmasaydı sanık Mustafa suçu üstlenecek ve yargılanan tek kişi olacaktı. Sanıklar art niyetli davranmışlardır. 1 lira ücretin istenmesini bahane ederek topluca maktüle saldırarak ölümüne neden olmuşlardır" diyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.



"CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUM"



Ölen Fırat Karavil'in annesi Emine Yılmaz, "Olay sebepsiz yere çıkmıştır. Konuşarak veya bir tokatla olay yatışabilirdi. Böyle bir ölüme yol açacak olay olmayabilirdi. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum. Adalete havale ediyorum" dedi. Ölenin ablası Sevda Kaya ise "Kardeşim namazında niyazında olan bir insandı. Sigortasız ve maaşsız olarak çalışıyordu. Tuvaletten aldığı paralarla geçimini sağlıyordu. Kendisinin olayda tahrik edecek bir davranışı olmamış sadece 1 lira ücretini istemiştir. Asıl tahrik eden karşı taraftır. Sanıkların en üst hadden cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu. Ölenin diğer ablası Nuran Karavil de sanıkların insanlığa uygun davranmadıklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.



"HİÇBİR ZAMAN BU SONUCU ARZU ETMİŞ DEĞİLİM"



Sanıkların avukatı Muammer Oran ise maktülün elinde kesici bir aletle dışarı çıktığını, müvekkilinin de kendini ve yanında bulunanları korumaya yönelik ateş ettiğini iddia etti. Sanıklardan Selahattin İnci, "Böyle bir olay olmasını istemezdim. Ailesine başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman bu sonucu arzu etmiş değilim" dedi. Sanık Mustafa İnci de "Maktülü öldürme gibi bir kastımız yoktu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.



KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN 12 YIL 6 AY HAPİS



Mahkeme heyeti, sanık Selahattin İnci'ye "Kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis verdi. Ancak haksız tahrik altında suçu işlediği kanaatiyle ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Heyet, ruhsatsız bulundurma suçundan ise sanığa beraat kararı verdi.



200 LİRA ÖLENİN MİRASÇILARINA İADE EDİLECEK



Heyet diğer sanık Mustafa İnci'ye ise "Silahlı tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ruhsatlı silahını taşıyıp suçta kullanması nedeniyle sanığa 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası veren heyet, kardeşi Selahattin İnci'nin suçunu üstlenmesi nedeniyle de 1 ay 7 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, adli emanete alınan 200 lira paranın da ölenin mirasçılarına iadesine de hükmetti.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 18 Haziran 2016'da maktül Fırat Karavil'in, tuvaleti kullanan sanıkların eniştesi Bayram Aydınalp'ten 1 lira ücret istediği, Aydınalp'in bozuk para olmadığını söyleyip 200 lira verdiği, maktülün bu parayı bozdurup Aydınalp'e vermesinden sonra aralarında tartışma çıktığı, bunu duyan sanıkların olay yerine gittikleri anlatıldı. Tartışmanın büyümesi sonrasında sanıklardan Selahattin İnci'nin kardeşi Mustafa İnci'ye ait silahı alarak elinde kesici alet bulunduran maktüle bir el ateş ederek öldürdüğü belirtildi.



Görüntü (ARŞİV)



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(Tür: İstanbul)