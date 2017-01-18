Zonguldak'ta Cinayet Davası

Kilimli ilçesinde, işlettiği kahvehanede sigara içtiği gerekçesiyle başlayan tartışma sonucu Nevzat Temel'i öldürdüğü iddiasıyla, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.



Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya tutuklu sanık Uğur Cem Aygün ile tanıklar, mağdur yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Tanıklardan Uğur Koçak, olaydan 2 gün önce maktulün kahveye alkollü gelerek sigara içtiğini kahvehane işletmecisi Aygün'ün, maktule dışarıda sigara içmesini istemesi üzerine tartışma çıktığını söyledi.



Aygün'ün de, Temel'e 'yemişim senin cezanı' diyerek küfür ettiğini ve daha sonra kendisini kahvehaneden dışına çıkardıklarını anlatan Koçak, "Olay günü orada yoktum, olanları bilmiyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Aygün'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek hükmün açıklanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Kilimli'de, geçen yıl 28 Şubat'ta, Nevzat Temel (34), Uğur Cem Aygün ile aralarında çıkan kavgada tabancayla başından ve belinden yaralanmış, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.