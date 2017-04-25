Zonguldak Silahla Yunusları Vuran Balıkçılar Profesöre Yakalandı

Silahla yunusları vuran balıkçılar profesöre yakalandı



ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi'de kuş fotoğrafı çeken Prof.Dr. Mustafa Sözen, sahilde silahla vurulmuş 6 yunusla karşılaştı. Sözen, ölü yunuslarla birlikte onları vurduğu ileri sürülen balıkçıları ellerinde silahla fotoğraflarını çekip Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Fotoğrafları inceleyen müdürlük soruşturma başlattı.



Kuş türleriyle ilgili çalışmalar yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, kuş cenneti Filyos'ta kuş fotoğrafı çekerken sahilden gelen silah seslerini duydu. Sözen ve arkadaşları sahile gittiklerinde silahla vurulmuş 6 yunusla karşılaştı. Sözen, bazıları sahile vuran, bazıları suyun yüzeyindeki yunusların fotoğraflarını çekti. Yunuslardaki saçma yaralarını yakın plan çeken Prof. Dr. Sözen, aynı zamanda yunusları vurduğu ileri sürülen balıkçıları da ellerinde silahla fotoğrafladı. Sözen, bu fotoğrafları Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne teslim ederek ihbarda bulundu.



Fotoğrafları inceleyen Orman ve Su İşleri Müdürlüğü soruşturma başlmattı. Müdürlük yetkilileri, yapılacak incelemenin ardından yunusları vuran kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağını söyledi.



'AĞLARDAKİ BALIKLARI ALDIKLARI İÇİN BALIKÇILAR SEVMEZ'



Prof. Dr. Sözen, yunusların, beslendiği balıkların peşinden bu dönemlerde sahile geldiklerini söyleyerek, "Beslenmek için bu dönemde kıyılara çok yaklaşıyorlar. Bunlar balıklarla beslendikleri için balıkçıların attıkları ağlardaki balıkları da alıyorlar. Bu yüzden balıkçılar aslında bunları pek sevmezler. Filyos'ta kuş fotoğrafları çekerken denizden silah sesleri geliyordu. Daha sonrasında bazı balıkçıların teknelerden silahlarla indiklerini gördük. O sırada sahile vurmuş silahla vurularak ölmüş yunuslar tespit ettik" dedi.



'AVLANMALARI YASAK'



Prof. Dr. Sözen, yunusların av hayvanı olmadığı için koruma altında ve avlanmaları yasak olduğunu söyleyerek, "Muhtemelen ağlara da zarar verdikleri için insanlar da kızgınlıkla bunları öldürmeyi tercih ediyor. Bunların öldürülmesi yasak. Bu yunusların kıyıya gelme dönemleri sadece bu dönem. Birkaç hafta sürer. Denizi onlarla paylaşıp onlarla barış içinde geçirmenin yollarını, planlarını bulmak zorundayız. Onları öldürmekle mücadele etmek mümkün değil. Onların evine girip önlerinden balığını alıp onları öldürmek bu çok insani bir yaklaşım değil" diye konuştu.