Zile'de 1 Ton Atık Pil Toplandı

Tokat'ın Zile ilçesinde belediye tarafından başlatılan geri dönüşüm kampanyasına atık pil toplayarak destek veren öğrencilere bisiklet hediye edildi.



Zile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından hayata geçirilen geri dönüşüm kampanyasında 25 okuldan yaklaşık 1 ton atık pil toplandı. Kampanyaya topladıkları pillerle destek veren her okuldan ilk 3 öğrenciye Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel tarafından düzenlenen törenle 75 adet bisiklet hediye edildi.



Belediye hizmet binası önünde düzenlenen bisiklet teslim töreninde yere atılan 1 atık pilin 4 metrekare toprağı kirlettiğine dikkat çeken Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel,""Bu piller sadece toprağa değil, topraktan yeraltı sularımıza, içme sularımıza karışıyor. İçerisindeki zararlı maddeler insanlara, bitkilere, ve hayvanlara zarar veriyor. Çevremiz bize emanettir, bu emanete sahip çıkarak gelecek nesillerimize daha temiz, sağlıklı bir dünya bırakmak bizim boynumuzun borcudur. Bu nedenle ağaç yaşken eğilir diyerek öncelikle öğrencilerimizi bilinçlendiriyor ve bu tür projelere her zaman destek veriyoruz. Yaptığımız bu kampanya kapsamında öğrencilerimize hem geri dönüşüm bilinci aşılanırken hem de bisiklet kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - TOKAT