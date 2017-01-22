Zigana'da Çığ Faciasında Hayatını Kaybeden 10 Dağcı Törenle Anıldı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 8 yıl önce meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 10 dağcı için anma töreni düzenlendi.
Torul Kaymakamlığı, Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programı düzenlenen yürüyüşle başladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Zigana Dağı zirvesinde kurulan Kış Temel Eğitim Kampı'na katılan Türkiye'nin dört bir tarafından dağcılık kulüpleri üyesi dağcılar ile Gümüşhane, Trabzon ve Rize'den bölgeye gelen dağcılar, Zigana Dağı zirvesindeki Gümüşkayak Tesisleri'nden çığ felaketinin olduğu bölgede Gümüşhane Valiliği tarafından yaptırılan anıta kadar yaklaşık 3 kilometrelik yolda yürüyüş gerçekleştirdi. Güneşli bir günde gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 25 Ocak 2009 tarihinde çığ felaketi sonucu 10 dağcıyı kaybettiklerini hatırlatarak, "Dağcılık sporu çok önemli bir spor. Eğitim düzeyi yüksek ve ülkenin münevver insanlarının daha çok tercih ettiği bir spor. Kaybımız çok büyük. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Onların anısını yaşatmak ve yaşananlardan ders almak maksadıyla bir aradayız. Bu tür sporlar kendi içerisinde bir takım riskler barındırıyor. Ancak bizde devlet otoritesini temsil eden insanlar olarak nerelerde çığ olabilir, nerelerde bu sporu yapan insanlar olumsuz durumlarla karşılaşabilir diye dersimizi çalışıyoruz" dedi.
Nasuh Mahruki'nin kitabında yer alan "Eğer siz dağı yenmeye çalışırsanız dağ sizi yener" ifadelerine vurgu yapan Vali Memiş, "Bu bütün ekstrem sporlar için söz konusu. İnsanoğlu doğayla ne kadar bütünleşirse, kendisini doğadan üstün, doğadan ayrıcalıklı görmek yerine onun bir parçası olarak görürse dünyadaki yaşamında, çevrenin korunmasında da büyük tesiri olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ise, 8 yıl önce elim bir çığ felaketinde 10 dağcı dostlarını kaybettiklerini belirterek, "8 yıl önce burada spor için, doğa için, dağlar için gelen, bölgesini tanıtmak için gelen arkadaşlarımız elim bir kazada şehit oldular. Karın altında kaldılar. Onların amaçları spor yapmak, birlikte olmak, bu güzellikleri görmek ve dünyaya tanıtmaktı. 8 yıl uzun bir süre gibi gelebilir ancak biz aynı hissi duygularla, aynı düşüncelerle hepsini yad ediyoruz. Türkiye Dağcılık Federasyonu olayın ilk olduğu andan beri buradaydı, yine burada, bundan sonra da burada olacak. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından hayatını kaybeden 10 dağcı için İlçe Müftüsü Hasan Değirmenci tarafından dua okundu. Etkinliğin sonunda Gümüşhane Belediyesi tarafından Kış Temel Eğitim Kampı ve yürüyüşe katılan sporculara kumanya dağıtıldı. Anma törenine Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Torul Kaymakamı Mustafa Karali, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, İl Jandarma Komutan Vekili Dr. Yarbay Semih Bulut, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca, yüzlerce dağcı ve ölen dağcıların arkadaşları katıldı.
Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009'da doğa yürüyüşü yapan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsoğlu, Dursun İnan olay yerinde, Hüsniye Sarıbıyık da tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Çığda Rahmi Keleş, Yonca Yılmaz, Elmas Aykaç, Ural Ayar, Hasan Anahar, Hasan Çiftçi ve Emel Şimşek de yaralanmış, olayın ardından Gümüşhane Valiliğince Zigana Dağı'nda hayatını kaybeden 10 dağcı için anıt yaptırılmıştı. - GÜMÜŞHANE
Zigana'da Çığ Faciasında Hayatını Kaybeden 10 Dağcı Törenle Anıldı
Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı’nda 8 yıl önce meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 10 dağcı için anma töreni düzenlendi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 8 yıl önce meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden 10 dağcı için anma töreni düzenlendi.