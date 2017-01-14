Zeytinburnu'ndaki Binanın Çökmesi

Zeytinburnu'nda 1'i çocuk 2 kişinin ölümüne ve 17 kişinin yaralanmasına neden olan çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde Rauf Denktaş Caddesi'nde dün çöken binanın enkazını kaldırma çalışmalarına yeniden başladı.



Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, enkaz iş makineleri ve kepçelerle kamyonlara yükleniyor.



Ekipler, çöken binanın yangın merdivenini de düştüğü akaryakıt istasyonunun çatısı üzerinden vinç yardımıyla kaldırdı. Çatının üzerinden alınarak yere bırakılan yangın merdiveni, görevliler tarafından parçalara ayrılarak taşınıyor.



Çökmenin ardından boşaltılan çevredeki binaların hasar durumunun belirlenmesi için inceleme yapılacağı öğrenildi.