Zeybekci'den Booking.com ve Uber'e Çağrı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "(booking.com ve uber.com) Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. 'Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya" dedi.
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