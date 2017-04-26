Zeybekci'den Booking.com ve Uber'e Çağrı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "(booking.com ve uber.com) Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. 'Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya" dedi.

Zeybekci'den Booking.com ve Uber'e Çağrı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "(booking.com ve uber.com) Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. 'Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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