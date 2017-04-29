Hülya Avşar'ın 'Mimar Olacak' Dediği Kızı Zehra Yine Sevgilisiyle Yakalandı

Yaklaşık bir yıldır yurt dışında yaşayan Zehra Çilingiroğlu, hem Londra'nın kapalı havasına hem de anne-babasından ayrı kalmaya dayanamadığı için okulu bırakmayı düşünüyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar bu duruma müdahale ederek "Zehra okuluna devam edecek, mimar olacak"demişti. Ancak görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla Zehra annesini dinlemiyor.

ZEHRA ANNESİNİ DELİ EDECEK!

Zehra, önceki akşam erkek arkadaşı Yasin Akkanat'la Etiler'de görüntülendi. Baş başa yemek sonrası mekandan çıkan iki genç, flaşlar patlayınca paniğe kapıldı ve vale ücretini bile ödemeyi unutarak hızla oradan uzaklaştı. Zehra'nın annesi Hülya Avşar'ın bu son habere ne tepki vereceği merak konusu oldu.