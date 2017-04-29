Zamanın Durduğu An
Tiyatro Fora'nın yeni oyunu "Zamanın Durduğu An" Öykü Sahne'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.
Tiyatro Fora'nın yeni oyunu "Zamanın Durduğu An" Öykü Sahne'de seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.
Pulitzer Ödüllü ünlü oyun yazarı Donald Margulies, Zamanın Durduğu An'da, Ortadoğu'daki savaşın ve terör olaylarının dehşetini belgeleyen gazeteci bir çiftin hayatını mercek altına alıyor. Kısa süre önce, Irak'ta yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlamasıyla ciddi biçimde yaralanan foto muhabiri Sarah, bir süre tedavi gördükten sonra hastaneden taburcu edilmiştir. Bir yandan aldığı fiziksel yaralarla başa çıkmak, bir yandan da geride bıraktığı hayatının üzerindeki duygusal izlerini silmek için çaba sarf etmektedir.
Yazan: Donald Margulies
Çeviren ve Yöneten: Tufan Karabulut
Oynayanlar: Burcu Alp, Tufan Karabulut, Arda Kavaklıoğlu, Gümeç Alpay
Dram, 2 Perde
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Öykü Sahne
Mekan Adresi : Sakızgülü Sok. No: 29 Bahariye
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Zamanın Durduğu An
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır