Zabıtadan Kan Bağışı

ANKARA (İHA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin zabıta teşkilatlarında çalışan personel, Kızılay'ın "Kan Ver, Hayat Kurtar" sloganıyla başlattığı çağrı üzerine, kan bağışında bulunacak.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sıhhiye Hanımeli Sokak'ta bulunan merkezinin önüne gelen Kızılay'ın seyyar kan bağışı otobüsünde zabıtalar, 2 gün boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında kan bağışında bulunacak.



200 ünite kan bağış planlanan kampanya kapsamında, bugün Büyükşehir Belediyesi ile 13 ilçenin zabıta personeli kan bağışına katıldı. Kalan 12 ilçenin zabıtaları da yarın kan verecek.



Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, "Kampanyaya katkıda bulunmak, hem vatani hem de vicdani bir görev. Biz de buna, büyükşehir ve ilçe belediyeleri zabıta müdürlüklerimizle bir katkıda bulunmak ve destek vermek istedik" diye konuştu. - ANKARA