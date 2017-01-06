Yuttukları Cisimleri "Hatıra" Olarak Saklıyorlar

RAMAZAN KAYA - Fırat Üniversitesi Hastanesinde altın, yüzük, küpe, madeni para gibi cisimleri yutan bazı hastalar bu cisimleri "hatıra" olarak saklamak için operasyonlarını yapan personelden isterken, alınmayan cisimler de sergilenmek üzere saklanıyor.



Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, para, yüzük, toplu iğne, broş, kolye, küpe, vida, toka, meyve çekirdeği ve benzeri cisimleri yutan hastaların kendilerine başvurduğunu söyledi. Her yaş grubundan çok fazla hasta geldiğini vurgulayan Doğan, bu hastalardan 35'inin yuttukları cisimleri hastanede çıkardıklarını anımsattı.



Yutulan cisimlerin yaş grubuna göre farklılık gösterdiğine dikkati çeken Doğan, oyun oynama dönemindeki çocukların çevresinde gördüğü eşyaları hiç üşenmeden ağızlarına atmaları nedeniyle en fazla küçük yaş grubu ile karşılaştıklarını ifade etti.



Özellikle kadınların daha çok çengelli iğne yuttuğunu dile getiren Doğan, "Geçen yıl kliniğimize yaklaşık olarak 35 civarında yabancı cisim yutan vaka gelmiştir. Bunlar çoğunlukla 24 saatlik açlık süreleri beklendikten sonra gerekli olan müdahale yapılarak taburcu edilmişlerdir." dedi.



"Hatıra amaçlı alıyorlar"



Küçük broşlar, iğne, kolye ve zincir yutma vakaları gördüğünü de kaydeden Doğan, özellikle son zamanlarda madeni para yutma olaylarının fazla olduğunu söyledi.



Doğan, şunları kaydetti:



"Son vakamızın ikisi madeni parayı yutmuştu. Özellikle son dönemlerde madeni para daha fazla eğilim göstermekle birlikte çengelli iğne de kız çocuklarında daha fazla olmaktadır. Bu yabancı cisimlerden değerli olanları çoğunlukla ailelere iade etmekteyiz. Aileler hatıra amaçlı yabancı cismi saklamak için istiyor. Bazen küçük olanları, kıymeti fazla olmayanları, ailelerin almak istemediği cisimleri saklayıp ilerleyen zamanlarda gösteri amaçlı, gelen hastalarımıza gösterme eğilimindeyiz."



Prof. Dr. Doğan, ailenin çocuğun ağzında böyle bir cisim kaldığını düşünmesi durumunda hastaya herhangi bir müdahalede bulunmaksızın en kısa sürede hastaneye getirmesi gerektiği uyarısında bulundu.



Bu şikayetle kendilerine gelen hastalarda bugüne kadar ölüm vakası yaşanmadığını bildiren Doğan, şöyle devam etti:



"Yutulan cismin yemek borusundan ziyade nefes borusuna kaçması sonucu ölüm vakaları yaşanabiliyor. Özellikle yemek borusuna kaçan cisimler bazen yemek borusunda ciddi yaralanmalara, yanıklara, delinmelere yol açabiliyor. Bazen de mıknatıs türü cisimlerin birden çok alınması durumunda ince bağırsaklarda veya sindirim sisteminde yapışıklıklara ve yaralanmalara neden olmaktadır."



Doğan, yabancı cisim yutanları uyuttuktan sonra 3-5 dakika içerisinde midesinde veya yemek borusundaki cismi endoskopi cihazıyla çıkardıklarını sözlerine ekledi.