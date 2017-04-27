Yürüyen Minibüsü Müzik Evine Çevirdi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düğünlerde müzik işiyle uğraşan bir vatandaş, satın aldığı marka minibüsü müzik evine çevirdi.



İlçede müzikle uğraşan Erdem Erdemir, satın aldığı ikinci el minibüsü müzik evine çevirdiğini belirtti. Satın aldığı minibüsü kendisine göre tasarladığını ifade eden Erdemir, "Düğünlere giderken tesisat taşımamız zor oluyor. Benimde aklıma yürüyen bir minibüs almak geldi. Bu zorunu ortadan kaldırmış oldum. 12 bin liraya aldığım ikinci el minibüsü müzik evine çevirdim. Düğünlere artık minibüs ile gidiyorum. Minibüs ile düğüne gittiğimde görenler çok şaşırıyor" dedi. - TEKİRDAĞ