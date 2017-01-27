Yurtta Kış

Zonguldak'ta etkili kar yağışı nedeniyle 130 köy ile ulaşım sağlanamıyor.



Zonguldak'ta etkisini artıran kar nedeniyle merkezde 20, Kilimli'de 2, Kozlu'da 19, Ereğli'de 36, Alaplı'da 18, Devrek 5, Gökçebey 11 ve Çaycuma'da 19 olmak üzere 130 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresine bağlı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 22 ekiple kapalı yollarda çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.