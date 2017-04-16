Yurt Dışında Kullanılan Oyların Sayımına Başlandı

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için yurt dışında kullanılan oyların sayımına Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde başlandı.



Görevliler ve basın mensupları, kongre merkezine güvenlik kontrolünden geçirilerek alındı. Sandıklar, saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılmaya başlandı.



Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında 57 ülkedeki 120 temsilcilikte 1 milyon 326 bin 70 seçmen oy kullandı.



Yurt dışındaki 2 milyon 972 bin 671 seçmen için 57 ülke ve 120 temsilcilikte oluşturulan sandıklarda kullanılan oylar, 903 sandıkta toplandı.



ATO Congresium'da ülkelere göre istiflenen sandıklara göre, Almanya'nın Essen şehrinde 75 bin 925, Stuttgart şehrinde 75 bin 2, Düsseldorf şehrinde 72 bin 51, Belçika'nın Anvers şehrinde 41 bin 746, Fransa'nın başkenti Paris'te 52 bin 484, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 49 bin 425, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da ise 43 bin 480 vatandaş oy kullandı.



Her sandık için bir başkan, bir kamu görevlisi, AK Parti, CHP ve MHP temsilcilerinden oluşan 5 kişinin sayım yapacağı kongre merkezinde, 7 bine yakın görevli bulunuyor.