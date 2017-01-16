Yunusemre Kent Konseyi'nden Kızılay'a Kan Bağışı

Yunusemre Kent Konseyi, Türk Kızılayı'nın başlattığı 'Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır' kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu. Gün boyunca devam eden kampanya kapsamında yaklaşık 50 ünite kan bağışı alındı.



Yunusemre Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri, Türk Kızılayının başlattığı 'Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır' kampanyasına duyarsız kalmadı. Yunusemre Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen kampanyaya ilgi yoğun olurken; Kent Konseyi Üyeleri, Yunusemre Belediyesi personeli, İHH, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ve birçok sivil toplum örgütü temsilcileri kan bağışında bulundu. Sağlığı elveren 18-65 yaş arası tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Kent Konseyi olarak kan bağış kampanyası düzenledik. Kent Konseyimiz sosyal sorumluluk projelerini önemsemekte ve destek vermektedir. Kan Bağış kampanyası da önemsediğimiz önemli bir sosyal sorumluluk projesidir. Kan her zaman ihtiyaçtır" dedi.



Türk Kızılayı Manisa Şubesi Kan Merkezi doktorlarından Sedat Ulusoy ise konsey üyelerine teşekkür etti. Ulusoy açıklamasında, "Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Tüm yurttaşlarımıza kan bağışlarını sürekli ve düzenli kan bağışçısı olmaya davet etmemiz gerekmektedir. Duyarlı davranışlarından dolayı Yunusemre Kent Konseyimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Gün boyunca devam eden kan bağışında yaklaşık 50 ünite kan toplandı. - MANİSA