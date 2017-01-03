Yunusemre'de Bin 527 Çiftin Nikahı Kıyıldı

Yunusemre Belediyesi 2016 yılında bin 527 çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Evlenen çiftlere mutluluklar dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Evlenerek yuva kuran çiftlerimiz birbirlerinin kusurlarını örterek bir ömür boyu mutlu yaşayabilirler" dedi.



Yunusemre Belediyesi'ne 2016 yılında hayatını birleştirmek için başvuruda bulunan bin 762 çiftten bin 527'sinin nikahı kıyıldı. Bu nikahlardan 37'si yabancı uyruklu vatandaşlar olurken; çiftler nikah için en çok yaz ve sonbahar aylarını tercih etti. Nikah kıyılan çiftlere mutluluklar dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, evliliğin Türk toplumunun temeli olduğunu belirterek, "Evlilikte bazı şartlar vardır. Eşler arasında önce sevgi, muhabbet olacak, sonra saygı olacak, daha sonra da tahammül olacak sabır olacak, hayat her zaman kolay olmayabilir. Belediye olarak 2016 yılı içerisinde bin 527 nikah kıydık. 37 yabancı uyruklu vatandaşında mutluluklarına ortak olduk. Belediye başkanı olarak sizlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - MANİSA