Yunuseli Havaalanı'nda Akaryakıt Satışı Başladı

Yunuseli Havaalanı'nda akaryakıt satışına başlandığı bildirildi.



BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, "Petrol Ofisi ile yapılan sözleşme gereğince, bugün işletmesi BURULAŞ tarafından yapılan Yunuseli Havaalanı'ndan akaryakıt satışına başlanmıştır." ifadesine yer verildi.



Havaalanını ziyaret eden uçaklara "jet A1" yakıtı satışına başlandığı ve en kısa sürede de "avgaz" satışına başlanacağı belirtilen açıklamada, ayrıca "Yunuseli Havaalanı'ndan yapılan jet A1 ve avgaz satışları, Yenişehir Havaalanı fiyatları ile aynı olup, Petrol Ofisi'nin standart fiyatlarından satılmaktadır. Havacılık Okulları ile gerekli koşulları sağlayan uçaklara ÖTV'siz yakıt verilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.