Yozgat 8.tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı

Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti.

Yozgat 8.tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı

Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Yozgat 8.Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Yozgat Kapalı Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Hayvancılık, Yem, Tohum, Fidancılık, Sulama, Gıda, Süt Endüstrisi, Traktör şeklindedir.

Düzenleyici: Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti.

Konusu: Tarım, Gıda ve Hayvancılık

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Yozgat

İlce : Merkez

Mekan : Yozgat Kapalı Fuar Alanı

Mekan Adresi : Merkez

Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Yozgat 8.Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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