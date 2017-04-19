Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Yozgat 8.Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Yozgat Kapalı Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Hayvancılık, Yem, Tohum, Fidancılık, Sulama, Gıda, Süt Endüstrisi, Traktör şeklindedir.



Düzenleyici: Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti.



Konusu: Tarım, Gıda ve Hayvancılık



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Yozgat



İlce : Merkez



Mekan : Yozgat Kapalı Fuar Alanı



Mekan Adresi : Merkez



Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Yozgat 8.Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır