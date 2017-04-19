Yozgat 8.tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı
Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti.
Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Yozgat 8.Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Yozgat Kapalı Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım, Tarım Teknolojileri, Seracılık, Hayvancılık, Yem, Tohum, Fidancılık, Sulama, Gıda, Süt Endüstrisi, Traktör şeklindedir.
Düzenleyici: Kobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti.
Konusu: Tarım, Gıda ve Hayvancılık
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Yozgat
İlce : Merkez
Mekan : Yozgat Kapalı Fuar Alanı
Mekan Adresi : Merkez
Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Yozgat 8.Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io