Yörük Türkmen Derneği" Değerlendirme Toplantısı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Yörük Türkmen Derneği üyeleri değerlendirme toplantısı yaptı.



Kaş Yörük Türkmen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kayır, düzenlenen toplantıda derneğin Nisan 2016'da kurulduğunu hatırlatarak, geçen bir yıl içerisinde derneğin tanıtımı ve üye kaydı için köy gezileri düzenlediklerini söyledi.



Yörük Türkmen kültürünü tanıtmak için ayrıca bir "Yörük Müzesi" açtıklarını dile getiren Kayır, "Dernek olarak, bölgedeki 40 bin Yörük Türkmen'i bir araya getirdiğimiz için mutluyuz." dedi.



Toplantıda bu yıl yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili de bilgi veren Kayır, köy gezilerine devam edileceğini sözlerine ekledi.