Yöresel Kilim Dokumacılığı Semt Konağında Yaşatılıyor

Unutulmaya yüz tutmuş el dokuma kilimler Malatya Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı'nda açılan kurslarda yaşatılıyor.



Yöresel Kilim dokumacılığı kursunda yapılan kilimlerin görücüye çıktığı serginin açılışına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hasan Alıcı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit, İş-Kur İl Müdürü Vahap Toman Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Lütfü Hangün ile davetliler katıldı. Kursta üretilen dokuma Bayrak, Usta Öğretici Bahriye Alabacak tarafından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay'a takdim edildi. Törende daha sonra açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.



87 dokuma sergilendi



Yöresel Kilim Dokuma, diğer adıyla Çıpıt Sergisinde 99 iş gününde üretilen 87 adet dokuma yer aldı. Büyükşehir Belediyesi, İş-Kur ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurs süresince kursiyerlere ücret ödenirken unutulmaya yüz tutan el sanatlarından olan Çıpıt Dokumanın, düzenlenen kursla yaşatılmasına katkı da sunulmuş oldu.



Yöresel Kilim Dokuma Kursunda hem meslek öğrenme hem de kurs süresince aile bütçesine katkıda bulunma fırsatı yakaladıklarını belirten ve tamamı bayanlardan oluşan kursiyerler, yetkililere teşekkür etti. - MALATYA