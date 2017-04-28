Yol Şeritleme Çalışmaları Devam Ediyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı, yıpranmış ve eskimiş yol çizgilerinde yenileme işlemi gerçekleştiriyor.
Güvenli yolculuğun rehberi olan çizgilerin yenileme işlemini gerçekleştiren HBB ekipleri, çalışmalar kapsamında son olarak Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahalle yoluna yol çizgisi çizdi.
Yıpranan çizgiler nedeniyle şerit ihlali yaşanan ve can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşüren yolda çizgi çizme çalışması gerçekleştiren ekipler, halkın ulaşım güvenliğini güvence altına aldı.