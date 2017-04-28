Yol Şeritleme Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı, yıpranmış ve eskimiş yol çizgilerinde yenileme işlemi gerçekleştiriyor.

Yol Şeritleme Çalışmaları Devam Ediyor

Güvenli yolculuğun rehberi olan çizgilerin yenileme işlemini gerçekleştiren HBB ekipleri, çalışmalar kapsamında son olarak Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahalle yoluna yol çizgisi çizdi.

Yıpranan çizgiler nedeniyle şerit ihlali yaşanan ve can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşüren yolda çizgi çizme çalışması gerçekleştiren ekipler, halkın ulaşım güvenliğini güvence altına aldı.

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Antakya, Ekinci, Hatay