Yiğit Türk Cumhurbaşkanı Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Külliye'de çocukları kabul etti.

Yiğit Türk Cumhurbaşkanı Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Külliye'de çocukları kabul etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makamını 4. sınıf öğrencisine devretti. Cumhurbaşkanlığı makamını devralan Yiğit Türk 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın dünyadaki tüm çocuklara armağan etti. '23 NİSAN VE MİRAÇ KANDİLİ'Nİ KUTLARIM' Yiğit Türk...

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