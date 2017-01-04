Yeşilova Höyüğü, Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı

İzmir'de yerleşik hayatın 8 bin 500 yıl öncesine dayandığını kanıtlayan buluntuların çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü'nün 2 yılda 36 bin ziyaretçi ağırladığı bildirildi.



Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kazı Heyeti Başkanı Yard. Doç. Dr. Zafer Derin, Bornova Belediye Meclisin'de yaptığı sunumda, Türkiye'nin en kıymetli arkeolojik alanlarından biri olan Yeşilova Höyüğü'ne ilginin her geçen gün arttığını kaydetti.



Yeşilova Höyüğü ve hemen yakınındaki Yassıtepe Höyüğü'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyeleri desteğiyle yürütülen kazılarda Ege kültürüne ait heyecan verici bulguların ortaya çıktığını vurgulayan Derin, şu bilgileri verdi:



"Bugüne kadar Neolitik ve Erken Tunç dönemlerine ait envanter ve etütlük nitelikte eserlerin çıkarıldığı Yeşilova Höyüğü'nün ardından Yassıtepe Höyüğü'nde de önemli kalıntılara ulaşıldı. Dünyaca ünlü Bornova misket üzümüne ait olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri ve taneleri bulundu. Bölgede yaptığımız kazılarla Batı Anadolu kültür tarihine yeni bulgular kazandırmaya devam edeceğiz."



Yeşilova Höyüğü'nü 2 yılda 36 bin kişinin ziyaret ettiğini ve bu rakamın İzmir Arkeoloji Müzesi ziyaretçi sayısına yakın olduğunu vurgulayan Derin, "2016 yılında kazılardan çıkan 542 eseri İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim ettik." ifadelerini kullandı.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da en önemli hedeflerinden birinin Bornova'yı aynı zamanda bir turizm kenti haline getirmek olduğunu, bölgede kültür turları düzenledikleri bilgisini verdi.