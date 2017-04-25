Yenimahalle Belediyesinden Öğretmen ve Memur Adaylarına Ücretsiz KPSS Kampı

Yenimahalle Belediyesi, Mayıs ayında gerçekleşecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi Pegem Akademi iş birliğiyle KPSS hazırlık kampı düzenliyor. 6 gün sürecek olan 60 saatlik eğitim programı, KPSS'ye girecek adaylara büyük kolaylık sağlayacak. KPSS'ye girecek tüm adayların katılabileceği kamp ücretsiz olacak.



Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek eğitim kampı, 1-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl yaklaşık 2 bin kişinin katılması beklenen kampta, alanında uzman 11 eğitmen öğrencileri hızlandırılmış bir eğitim programına tabi tutacak. 3 gün genel kültür-genel yetenek, 3 gün eğitim bilimleri konularında eğitim alacak öğrencilerin dersleri saat 09.00'da başlayıp, 18.30'da sona erecek. Tüm derslerin tekrarının yapılacağı kampta uygulamalı soru çözümleri ile pratik yapılacak. Sınavda dikkat edilmesi gereken unsurların da anlatılacağı kampta, öğrenciler zorlandıkları konular hakkında öğretmenlere soru sorma fırsatı bulacak. Kampa katılmak isteyenlerin kpsskampi.pegemakademi.com adresine başvuru yapmaları yeterli olacak.



Yenimahalle Belediyesi ve Pegem Akademi, çeşitli nedenlerle kampa katılamayanları da unutmadı. Alanında uzman bir prodüksiyon şirketi, kamp süresince verilen eğitimleri kayıt altına alacak. Kampın hemen ardından görüntüler, Pegem.tv'ye yüklenerek, kampa katılamayanlar için yayında olacak.



Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Gençlerin geleceklerine yön verecekleri bu sınav öncesi onların yanında olmak, öğrencilerimize destek vermek istedik. Okullarından mezun olduktan sonra KPSS engeline takılan binlerce öğretmen, memur adayı var. Bu öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını almaları için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Böylece lisans öğrencilerimiz hiçbir ücret ödemeden KPSS'ye hazırlanarak gelecekleri için büyük önem taşıyan bu sınavda inşallah başarılı olacaklar" dedi. - ANKARA