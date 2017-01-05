Yenimahalle Belediye Başkanı'ndan Fuar Alanına Destek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Akyurt Fuar Alanı'nın bir an önce yapılması gerektiğini belirterek, "Fuar olmadan sanayiyi ve üretimi daha başka noktalara taşıyamayız" dedi.



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret ettiler.



ATO'nun yeni yönetimine "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunan Yaşar, Akyurt Fuar Alanı konusunda ATO'ya destek verdi. Ankara'nın artık bir memur ve bürokrat kenti olmadığa dikkati çeken Yaşar, "Ankara bir sanayi kenti. Sanayi de satışını fuarlarda yapıyor artık. Sanayicilerimizin ürünlerini tanıtmak için bir fuara ihtiyacı var. Ankara'da o kadar otel yapıldı. Fuar alanının otellere ve turizme de bir katkısı olacak. Ticarete de bir katkısı olacak. Bu proje Ankara'nın projesi" dedi.



Fuar alanının istihdama, esnafa, sanayiciye, üretene ve turizme katkı sağlayacağını vurgulayan Yaşar, "Herkes nasibini alacak. Ankara'nın başaramayacağı bir proje değil. Bu fuarın öyle veya böyle bitmesi lazım" görüşünü dile getirdi.



Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, projenin hayata geçirilmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığını söyledi.



-Baran: "Başbakanımız talimat verdi"-



ATO Başkanı Gürsel Baran da Ankara için sağlık turizmi ve fuarcılığın çok önemli olduğunu belirterek, "10 gün önce Başbakanımız talimat verdi. 'Fuar alanıyla ilgili önünüzdeki engelleri kaldıralım da hayata geçirelim' dedi. Biz bunun üzerine çalışıyoruz. Yakın bir süreçte paydaşlarla da görüşmeye başlayacağız" diye konuştu. Akyurt Fuar Alanı'nın maliyetinin yüksek bulunabileceğini de kaydeden Baran, "Projeyi biraz daha küçülterek, daha mütevazi bir bütçeyle hayata geçirebiliriz" dedi. - ANKARA