Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Genel Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) işbirliği ile Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Toplantı Salonu'nda Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu düzenlendi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, yenidoğan yoğun bakım hemşireliği kursunun başlamasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Dr. Yıldırım, "Şehrimizde yenidoğan yoğun bakım hizmetleri ile ilgili eğitim sayısı ne kadar artarsa, verilen hizmetler de o kadar iyi hale gelir. Böylece şehrimizdeki bebek ölüm oranları o kadar azalacaktır" dedi.



"Avrupa ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde doğum sonrası bebek ölüm oranları daha düşük iken, ülkemizde bu oranlar yüksek seyretmekteydi" diyen Dr. Yıldırım, şöyle devam etti:



"Ancak sizlerin gayreti ile bu oranlar düşmeye başladı. Umut ediyorum ki bu eğitimler sayesinde de bundan sonraki süreçte bu oranlar çok daha düşecektir. Bu eğitimin sizlere bu konuda büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu eğitimin sunulması noktasında İl Sağlık Müdürlüğümüze, eğitimcilerimize ve bu eğitim almak için burada bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki süreçte de bu eğitimler devam eder. Hepimiz bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek suretiyle bebeklerimize çok daha büyük katkılar sunabiliriz düşüncesiyle, iyi bir eğitim olmasını diliyorum."



İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı ise Türkiye ve dünyada, ülkelerin gelişmişlik kriterlerinden en önemlilerinden birinin anne ve bebek ölümleri olduğuna dikkati çekti. Gaziantep'te Türkiye ortalamasının üzerinde olan bebek ölüm oranının, kamu ve özel hastanelerin işbirliği ile gerilediğini anlatan Dr. Yazı, "2016 yılında gerçekleştirilen bir çalıştayla belirlenen kriterlerden biri Gaziantep'te yeni doğanda çalışan hemşirelerimizin, yeni doğan hemşireliği konusundaki eksikliklerinin giderilmesi ve burada yetişmiş kalıcı hemşirelerin çalışması şeklindeydi. Bunun sonucunda ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım Bey ve diğer hocalarımızla yoğun çalışmalar sonucunda böyle bir eğitimi planladık. Hastanelerimizin, yeni doğan yoğun bakım konusunda daha dikkatli çalışmalar gerçekleştirdiğini biliyoruz. Sonuçlara baktığımızda bebek ölümlerinin nedenlerindeki değişimler de bunu gösteriyor. Bildiğiniz gibi geçmişte bebek ölümleri en fazla enfeksiyon ve benzer konularda olurken şimdi ise bebek ölümlerimiz daha çok prematüre ve konjental hastalıklardan gerçekleşmekte. Bu da yeni doğandaki kalite artışının bir göstergesidir" şeklinde konuştu.



Yazı, "Bu eğitimin sizleri daha bilgili, daha donanımlı hale getireceğine inanıyorum, hemşirelik konusundaki gelişiminizle bunlardaki konjental hastalıklara bağlı bebek ölümlerinde de inşallah azalmalar olacaktır" diye konuştu. Müdür Yazı, "Gaziantep'te ciddi bir düşüş sağladığımız bebek ölümleri, bu eğitimlerle daha da düşecektir. Türkiye ortalamasının altına inmiş bulunmaktayız ama biz hiçbir bebek ölmesin hiçbir anne bebeğinden mahrum kalmasın diyoruz. Ben bu noktada hem ASİD yöneticilerimize, hem de hastanelerimizin yöneticilerine ile hocalarımıza, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu eğitimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve bu tür eğitimlerin devam etmesini temenni ediyorum. Belirli periyotlarla hemşirelerimizi eğiterek bebek ölüm oranının daha da düşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından Anka Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, Medical Park Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Servet Özkiraz, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ünal Sarıkabadayı,NCR International Hospital Neonatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Selim Asker'in eğitimci olduğu kurs programı başladı.



21 Nisan 2017'ye kadar devam edecek teorik eğitimin ardından, 24 - 28 Nisan ve 1 - 5 Mayıs 2017 tarihleri arasında pratik eğitimler gerçekleştirilecek - GAZİANTEP