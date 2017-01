Yeni Samsung Galaxy A Serisi, Suya Dayanıklı ve Usb-C Destekli

Samsung'un yeni Galaxy A Serisi resmen duyuruldu.





Yeni Samsung Galaxy A7, A5 ve A3 modelleri resmen tanıtıldı!



Orta sınıf ürün grubunun en önemli modellerinin yer aldığı Galaxy A serisinin 2017 modelleri resmen duyuruldu. Yeni Galaxy A serisi modelleri çok daha iyi kamera, çok daha uzun pil ömrü ve MicroSD desteği sağlıyor.



Galaxy Note 7'nin çöküşünün ardından Samsung artık yanlış adım atmak istemiyor. 2017 yılına da yeni Galaxy A serisi ile iyi bir başlangıç yapmış gibi görünüyor.



5.2 inçlik A5 ve 4.7 inçlik A3 modelleri 800 dolar harcamak istemeyenler için ideal görünüyor. Hızlı şarj özelliği, USB-C desteği ve suya dayanıklı metal gövdesiyle ve bir çok yeni özellik ile orta sınıf için oldukça ideal modeller sunuyor.



Yeni Samsung Galaxy A serisi, orta segmentteki cihazlardan beklendiği gibi daha hızlı otomatik netleme özelliği ve daha düşük ışık seviyelerinde iyi performans sağlayan ön ve arka yeni kameralara sahip olarak geliyor. Sosyal medya ve selfi artık çok daha cazip hale geliyor.



Yeni Samsung Galaxy A7 (2017)





Yeni Galaxy A5 5.7 inç FHD Super AMOLED Ekran, 16 Megapiksellik f /1.9 ön ve arka kamera, 3 GB RAM, 1.9GHz 8 çekirdekli işlemci ve hızlı şarjlı USB-C destekli 3.600 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Daha önce olduğu gibi metal cam destekli bir gövde IP68 su ve toz geçirmezlik direncine sahip. Bu yağmura ve toza oldukça dayanıklı olduğunu ancak onunla yüzemeyeceğiniz anlamına geliyor.



Yeni Samsung Galaxy A5 (2017)





Yeni Galaxy A5 5.2 inç FHD Super AMOLED Ekran, 16 Megapiksellik f /1.9 ön ve arka kamera, 3 GB RAM, 1.9GHz 8 çekirdekli işlemci ve hızlı şarjlı USB-C destekli 3.000 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Daha önce olduğu gibi metal cam destekli bir gövde IP68 su ve toz geçirmezlik direncine sahip. Bu yağmura ve toza oldukça dayanıklı olduğunu ancak onunla yüzemeyeceğiniz anlamına geliyor.



Yeni Samsung Galaxy A3 (2017)





Yeni Galaxy A3 serisi ise 720p ekran, 13 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kamera ile geliyor. RAM ise 1.5GB'tan 2GB 'a çıkarılmış. 2.350 mAh'lik pil USB-C desteğiyle daha hızlı şarj ediliyor. Her iki cihazda da gelişmiş MicroSD Desteği var 256 GB'a kadar genişletilebiliyor. Android 6.0 ile birlikte Samsung Pay ödeme sistemi desteği bulunuyor.



Yeni Samsung Galaxy A Serisi Renkleri



Black Sky

Gold Sand

Blue Mist

Peach Cloud



4 Renk seçeneğiyle geliyor.



Fiyatlar?



Galaxy A3 329 Euro yani 350 Dolar.

Galaxy A5 429 Euro yani 450 Dolar.



İngiltere'de ön siparişler başladı. 20 Ocak itibariyle ön siparişler başladı. Avrupa bölgesinde de sunulması yakındır.



Galaxy A7 Teknik Özellikler



Network : LTE Cat.6 * May differ by markets and mobile operators:

Display : 5.7" FHD Super AMOLED

AP: 1.9GHz Octa Core

OS : Android 6.0.16 (Marshmallow)

Camera : Rear : 16MP (F1.9), Front : 16MP (F1.9)

Video: MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9

Audio : MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus

Additional features: MST technology (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Dual SIM option

Samsung Pay launches may vary by market-readiness:

Connectivity : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C,NFC (UICC, eSE)

Sensor : Accelerometer, Proximity, Geomagnetic, RGB Light, Hall

Fingerprint scanner, Barometer

IP Code : IP68

Memory : 3GB RAM + 32GB Storage

Micro SD slot (up to 256GB)

Dimension : 156.8 x 77.6 x 7.9mm,

Battery : 3,600mAh, Fast Charging



Galaxy A5 Teknik Özellikleri



Network : LTE Cat.6 * May differ by markets and mobile operators:

Display : 5.2" FHD Super AMOLED

AP: 1.9GHz Octa Core

OS : Android 6.0.16 (Marshmallow)

Camera : 16MP (rear), 16MP (front)

Video: MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9

Audio : MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus

Additional features: MST technology (Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Dual SIM option

Samsung Pay launches may vary by market-readiness:

Connectivity : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C, NFC (UICC, eSE)

Sensor : Accelerometer, Proximity, Geomagnetic, RGB Light, Hall

Fingerprint scanner, Barometer

IP Code : IP68

Memory : 3GB RAM + 32GB Storage

Micro SD slot (up to 256GB)

Dimension : 146.1 x 71.4 x 7.9mm

Battery : 3,000mAh, Fast Charging



Galaxy A3 Teknik Özellikleri



Network : LTE Cat.6 * May differ by markets and mobile operators :

Display : 4.7" HD Super AMOLED

AP: 1.6 GHz Octa Core

OS : Android 6.0.16 (Marshmallow)

Camera : Rear : 13MP (F1.9), Front : 8MP (F1.9)

Video: MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9

Audio : MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus

Additional features: MST Technology (Samsung Pay) Option, Samsung KNOX, S-Voice, Dual SIM option

Connectivity : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C, NFC (UICC)

Sensor : Accelerometer, Proximity, Geomagnetic, RGB Light, Hall, Fingerprint Scanner, Barometer

IP Code : IP68

Memory : 2GB RAM + 16GB Storage

Micro SD slot (up to 256GB)

Dimension : 135.4 x 66.2 x 7.9mm

Battery : 2,350mAh



Samsung



http://www.teknotalk.com/yeni-samsung-galaxy-52249/