Yeni Ppk Üyesi Belli Oluyor

TCMB Başkan Yardımcılığından istifa eden Ahmet Faruk Aysan'ın yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Fatih Güldamlasıoğlu seçildi. Aysan'ın istifası nedeniyle boşalan Para Politikası Kurulu'na Banka Meclisinden gelecek üye için ayrıca Meclis içinde seçim yapılacağı kaydedildi.