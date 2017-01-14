Yeni Milasspor Taraftarları Forma Hediye Etti

Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği, Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı ziyarette bulunup forma hediye etti.



Milas Kaymakamı Eren Arslan'a, hoş geldin ziyaretleri devam ediyor. Milas'a geçtiğimiz ay atanan Kaymakam Arslan'a bu kapsamda, Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği makamında ziyarette bulundu.



Ziyarete, Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlar Derneği Başkanı Nihat Abbak ve yönetim kurulu üyelerinden İsmail Çağlar, Namık Kemal Atıcı ve Ozan Kafkaslı eşlik etti.



Başkan Abbak, Kaymakam Arslan'a yeni görevinde başarılar diledikten sonra derneğin faaliyetlerini anlattı.



Yeni Milasspor'un bu yıl Süper Amatör Küme'de oldukça başarılı olduğunu anlatan Abbak, taraftarlar olarak şampiyon olmak istediklerini kaydetti.



Arslan, Abbak ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.



Abbak, ziyaretin ardından Arslan'a "48" numaralı Yeni Milasspor forması ve atkı hediye etti.



Ziyaret, toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - MUĞLA