Yeni Milasspor Haftayı 3 Puanla Kapattı

Muğla Süper Amatör Küme Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Milasspor ligin ilk yarısının son maçında Muğla'da Menteşegücüspor'u 3-0 yenerek haftayı 3 puan ve galibiyetle kapattı.



Süper Amatör Küme Ligi'nin ilk yarısı geçen hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Yeni Milasspor ligin yenilgisiz tek takımı olarak ilk yarıyı 24 puanla lider olarak kapattı.



Muğla Düverek Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Abai, Batuhan ve Bahri Güzel'in golleriyle Menteşegücü'nü 3 - 0 ile geçen Yeni Milasspor ekibi ligin ilk yarısında en fazla gol atan takım olarak da dikkatleri çekti.



Antrenörlüğünü Cenk Atasoy'un yaptığı Yeni Milasspor Muğla Süper Amatör Küme Liginde kendi sahasında oynaması gereken tüm lig maçlarını Ören Stadyumunda oynarken, ligin ilk yarısının son maçında Muğla'da Menteşegücüspor'u 3 - 0 yenerek haftayı 3 puan ve galibiyetle kapattı. - MUĞLA