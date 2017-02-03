Yeni Kültür Merkezi Yakında Hizmete Girecek

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 29 Ekim Kültür Merkezinin yerine yapılan modern kültür merkezi ile ilgili, "İç dekorasyonu da kısa sürede tamamladıktan sonra Altındağlı vatandaşlarımıza yakışır nitelikte, yepyeni ve modern kültür merkezimizi hizmete açacağız" dedi.



Altındağ Belediyesi tarafından 29 Ekim Kültür Merkezinin yerine yapılan ve içinde 500 kişilik konferans salonu ile birlikte kadınlar için dersliklerin, spor salonlarının, okuma salonlarının da bulunduğu kültür merkezinin inşaatı büyük bir hızla tamamlandı. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan yeni kültür merkezinin, son yıllarda hızla gelişen Ali Ersoy Mahallesi ve çevre mahallelere önemli bir katkı yapması bekleniyor. Yeni merkez, iç dekorasyonu da tamamlandıktan sonra, faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. 500 kişilik konferans salonunda pek çok farklı etkinliğin gerçekleştirilmesi hedeflenirken, geniş ve ferah sınıflarda eğitim görecek olan Altındağlı kadınlar, modern spor salonlarına da "merhaba" diyecek. Altındağlı kadınlar, yeni kütüphanelerinde kitap okuyacak ve çok amaçlı yeni salonlarda birbirinden faydalı seminerlere katılacak.



"Tesisi inşallah çok yakında açacağız"



Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 29 Ekim Kültür Merkezi'nin artık ihtiyaca cevap veremeyecek durumda olduğunu ve her yıl tadilat yapmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle eskisini yıkarak, yeni bir kültür merkezi yapma kararı aldıklarını söyledi.



Bu kararı hızlı bir biçimde hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Tiryaki, inşaatın oldukça hızlı bir biçimde tamamlandığını söyleyerek, "İç dekorasyonu da kısa sürede tamamladıktan sonra Altındağlı vatandaşlarımıza yakışır nitelikte, yepyeni ve modern kültür merkezimizi hizmete açacağız. Tüm Altındağlılara şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA