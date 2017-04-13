Yedi Renk Tek Yürek Platformunun Hakkari Ziyareti

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Hakkari'de bulunan Yedi Renk Tek Yürek Platformu'na üye dernek ve vakıf yöneticilerinden oluşan 8 kişilik heyet, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.



Epcim ile bir süre görüşen aralarında Rize Araştırmalar Vakfı Başkanı Ömer Erdoğan'ında bulunduğu heyet daha sonra Selahaddin Eyyubi Orta ve İlkokulunu ziyaret etti.



Öğrencilerle sohbet eden heyet, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk tarafından gönderilen hediyeleri öğrencilere dağıttı.



Heyet buradaki ziyaretin ardından Hakkari Belediyesi ile Hakkari Üniversitesi tarafından Keklik Pınar Mahallesi kampüs alanında başlatılan ağaçlandırma çalışmalarına katılarak hatıra olarak fidan dikimi gerçekleştirdi.



Ardından Bağlar Mahallesinde bulunan Ahmed-i Hani Kur'an Kursuna giden heyet kurs öğrencileriyle buluşup sohbet etti.



Hakkari Ticaret Odası'nı (HATSO) ziyaret eden heyet Başkan Servet Taş ve oda üyeleri ile görüştü.



Ziyaretlere Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de eşlik etti.