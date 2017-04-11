Yazarlardan Başkan Acar'a Ziyaret

Afyonkarahisar Dinar Belediyesi Kültür Yayınları katkıları ile kitapları çıkan yazar Raif Öztürk ve Ozan Kul Mercan Belediye Başkanı Saffet Acar'a teşekkür ziyaretinde bulundu.



Emekli edebiyat öğretmeni, Türk Ocakları Dinar Şubesi Başkanı Araştırmacı Yazar Raif Öztürk'ün kaleme aldığı 'Altın Şehir Dinar' ve Dinarlı Ozan Celal Kul Mercan'ın kaleme aldığı içinde 'Ozan Kul Mercan Türküleri' isimli kitapların basımı yapılmıştı. Belediye Kültür Yayınları kapsamında her iki kitaptan biner adet basılmıştı. Yazarlar Öztürk ve Mercan kazandırılan eserler için Başkan Acar'a ziyarette bulunarak teşekkür ettiler. Öztürk ve Mercan birer imzalı kitaplarını Başkan Acar'a hediye etti. - AFYONKARAHİSAR