Denizli'nin Çal ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kartal, tedavi altına alındı.



Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Çal ilçesinde kanadından yaralı halde bulunan yavru kartal, tedavi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne getirildi.



Avcılar tarafından kanadından vurulduğu tahmin edilen yavru kartala müdahale eden Sokak Hayvanları Kliniği veterinerleri, yırtıcı kuşun hayati tehlikesinin olmadığını, yaralarının iyileşmesinin ardından yeniden bulunduğu doğal ortama bırakılacağını belirtti.