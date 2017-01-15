Yaşlı Adam Evinde Silahla Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evinde silahla kafasında vurulmuş halde bulunan yaşlı bir adam, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Sandıklı'ya bağlı Selçik köyünde 2 yıl önce eşini kaybeden ve yalnız yaşadığı belirtilen Şükrü Yaman (73) isimli adamın olaydan önce iddialara göre, köy Muhtarı Veli İncekara'yı telefonla arayarak eve gelmesini istediği öne sürüldü. Bir süre sonra eve gelen muhtar İncekaya, kapı açılmayınca diğer köylülerden yardım istedi. Kapıyı kırarak içeri giren muhtar ve köylüler Yaman'ı kafasından vurulmuş bir şekilde yerde hareketsiz halde buldu. Çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman'ın yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edilirken yolda yaşamını yitirdiği kaydedildi. Yolda hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesinin tekrardan Sandıklı Devlet Hastanesi morguna getirildiği ifade edildi.



Alınan bilgilerde, Yaman'ın tabanca ile başına tek el ateş ederek intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR