Yaşar, Pekay Ankara Şubesi Üyelerini Ağırladı

Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği (PEKAY) Ankara Şubesi üyeleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından ağırlandı.



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, PEKAY Ankara Şubesi Başkanı ve Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın eşi Hatice Karaaslan ile beraberindeki dernek üyelerini Yenimahalle Belediyesinde ağırladı.



Yaşar, Yenimahalle'deki birlik ve beraberlik görüntüsünün örnek teşkil etmesi gerektiğini belirterek, Ankara'nın en huzurlu ilçesinin Yenimahalle olduğunu söyledi.



PEKAY yönetimini ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Yaşar, derneğin değişik etkinliklerinde Yenimahalle Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini kaydetti.



Derneğin emniyet personeli çocuklarına verdiği burslara ilişkin bilgi veren dernek yöneticileri ise belediyelerin yapacağı katkılarla burs faaliyetlerinin daha da geliştirileceğini kaydetti.