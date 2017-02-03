Yaşar Kemal Kütüphanesi Dolup Taşıyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından Batıkent Meydan AVM içerisinde hizmete açılan Yaşar Kemal Kütüphanesi haftanın her günü öğrenciler ile dolup taşıyor.



Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından olan Yaşar Kemal'in isminin verildiği kütüphane, haftanın 7 günü 9.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vererek, öğrencilerin ve vatandaşların akınına uğruyor. Kütüphane, açılmasının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen sınavlarına hazırlanan öğrenciler kadar okumak ve araştırma yapmak isteyen vatandaşlar tarafından da yoğun rağbet görüyor.



Kapsamlı bir kaynak arşivine sahip



Üyelik gerektirmeyen 150 metrekare alana sahip, 12 kişilik masa düzeni ve 6 kişilik okuma köşesi bulunan kütüphaneden yararlanan vatandaşlar, aynı zamanda kapsamlı bir kaynak arşiviyle bilgisayarlardan da araştırma yapabiliyor.



Göreve geldiği günden beri eğitime öncelik verdiklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Aydınlık yarınlarımız için çocuklarımız en iyi şartlarda eğitilmelidir. Biz Yenimahalle'de çocuklarımızın özel okullardaki gibi sağlıklı bir ortamda eğitim alması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" dedi.



"Sessiz bir ortamda kitap okuyabiliyorlar"



Bu kapsamda bölgedeki okulların tadilatlarını gerçekleştirdiklerini ve kütüphane ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını belirten Başkan Yaşar, "Daha önce Yenimahalle Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri içerisine bir kütüphane yapmıştık. Bu kütüphane vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Daha sonra bir de Batıkent'te bir kütüphane açalım dedik. Bugün 2 kütüphanemizle vatandaşlar bilgisayar hizmetinden faydalanıyor, aradığı kitapları kolayca bulabiliyor ve aynı zamanda okuma köşesiyle sessiz bir ortamda kitap okuyabiliyorlar ve sınavlarına hazırlanabiliyorlar" ifadelerini kaydetti. - ANKARA