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Yaşam ve Geçim Fonu, 243 Milyon Dolarlık Finansmanı Onayladı
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Yaşam ve Geçim Fonu, 243 Milyon Dolarlık Finansmanı Onayladı

Suudi Arabistan merkezli İslam Kalkınma Bankası (İKB) yönetimindeki Yaşam ve Geçim Fonu, Tacikistan, Sudan, Cibuti, Nijer, Moritanya, Kamerun, Uganda ve Gine'deki çeşitli kalkınma projeleri için 242,6 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Yaşam ve Geçim Fonu, 243 Milyon Dolarlık Finansmanı Onayladı

Suudi Arabistan merkezli İslam Kalkınma Bankası (İKB) yönetimindeki Yaşam ve Geçim Fonu, Tacikistan, Sudan, Cibuti, Nijer, Moritanya, Kamerun, Uganda ve Gine'deki çeşitli kalkınma projeleri için 242,6 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Bankadan yapılan açıklamada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki 2,5 milyar dolar sermayeyle en büyük kalkınma fonu olan Yaşam ve Geçim Fonu ile 2017'de finansman sağlanacak proje listesinin onaylandığı bildirildi.

Fonun kurulmasından bu yana ikinci toplantısının Riyad'da gerçekleştiği belirtilen açıklamada, toplantının İslam ülkelerinde yoksulluk ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede en etkili olabilecek projelerin belirlenmesi için yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Yaşam ve Geçim Fonu İcra Kurulu, İKB üye ülkelerinden Tacikistan, Sudan, Cibuti, Nijer, Moritanya, Kamerun, Uganda ve Gine'deki sağlık, tarım, kırsal altyapı alanlarındaki kalkınma projeleri için 242,6 milyon dolarlık finansmanı onayladı." ifadeleri kullanıldı.

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İslam Kalkınma Bankası, Suudi Arabistan, Kuzey Afrika, Tacikistan, Moritanya, Arabistan, Orta Doğu, Ortadoğu, Kamerun, Afrika