Yardımsever Derneği Gazetecileri Unutmadı

Yardım Sevenler Derneği Tekirdağ Şubesi, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.



Yardım Sevenler Derneği Tekirdağ Şubesi tarafından gerçekleşen etkinlikte, dernek üyeleri kendi yaptıkları ikramlar ile basın mensuplarını ağırlayarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladılar.



Dernek Başkanı Neslihan Gürcanlar, yaptığı konuşmada, yapılan yardım çalışmalarında basının kendilerine destek olduğunu söyleyerek, "Yoğunluk nedeniyle gecikmeli bir kutlama yapmak zorunda kaldık. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Birçok ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. Gönüllülerimiz, dernek üyelerimiz ve basının desteği ile daha güzel işler gerçekleştiriyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ