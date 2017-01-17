Yalova'da Sektör Toplantısı

Yalova'da mezbahane, et ve et ürünleri işleyen, satan işletmelerin sorunları ve çözüm için alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak toplantı yapıldı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Dereağzındaki ek binasında gerçekleştirilen toplantıda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar başkanlığında Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Saffet Yıldız, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ergün Demirhan ve ilgili sektör temsilcileri bir araya geldi.



Parıldar toplantıda yaptığı konuşmada, sektörün sorunlarını ve sıkıntılarını iyi bildiklerini belirtti.



Sorunların, çözümü için çalıştıklarını vurgulayan Parıldar, şunları kaydetti:



"Bakanlığımız, İl Müdürlüğümüz ve sektör ancak uyumlu ve birbirini anlayarak çalıştıkları zaman sıkıntılar aşılacaktır. Konu ile ilgili olarak Yalova Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir durumdadır. Ancak mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin de alınması ve kurallara uyulması gerekmektedir. Bu toplantıda sizler alanda karşılaştığınız sorunları anlatacak bizlerde sizinle beraber mevzuat çerçevesinde çözüm bulmaya çalışacağız. Bakanlık olarak üreticiyi satış yapan işletmeleri ve aynı zamanda tüketicileri korumak zorundayız. Halkımız güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmalı ve rahatlıkla tüketebilmelidir."



Toplantıda, sektör temsilcileri, memnuniyetlerini, karşılaştıkları sorunları ve sıkıntıları ayrıntılı bir şekilde dile getirdi.