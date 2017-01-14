Yalova'da 7 Polis Fetö'den Tutuklandı

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,DHA-YALOVA'da sürdürülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 15 polisten 7'si tutuklandı.



Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün emniyet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik 4 Ocak 2017 tarihinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 15 polis gözaltına alındı. Sorgulamaları tamamlanan polisler, daha sonra Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan polislerden C.B., İ.U., Ş.A., Ş.E., M.E., M.Y., ve Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.