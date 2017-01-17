"Yaprağın ve külün huzuru. Ne hatıra ne bağlılık ne korku ne üzüntü. Peyami Bey'in fikirleri vardı, ve sessiz bir dinleyiciye kendini anlatma arzusuyla doluydu. Hayata ve sonrasına dair. Haksız ölüme, o ölümün hayata bıraktığı yüke, sonrasına taşıdığı acıya dair. Geri dönenlerin yalnızlığına, cevapların imkansızlığına. Ve kendine dair. Sırları, yalnızlığı, gizliliği. Bir hiç ve birçok hiç peşinde heba olan bir hayattan sonra. Geri getirmeyi hayal ettiği kayıplar. Kayıp lisan. İki dünya arasındaki. O yasak o unutulmuş bağ, yaşayanlarla ölüler arasındaki. Ve kendini adadığı ilim. Yaşayanların rüyalarında direnen çığlıklardan ses ses, hece hece. Ruhun doğum anına geri, karanlıklar ilminin içinden."

Günümüz edebiyatının önde gelen isimlerinden Hamdi Koç, okuru tartışmalı kimliğiyle Peyami Safa ve Türk edebiyatının önemli edebiyat kahramanları eşliğinde bir yolculuğa çıkarıyor. Yalnız Kaldınız, Peyami Bey!, Hamdi Koç'un yetkin anlatımı ve sıra dışı kurgusuyla keyifli bir okuma…