Rutronik Stars Keltern: 62 - Yakın Doğu Üniversitesi: 76
Mümin KARACA - PFORZHEIM / DHA (fotoğraflı)
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Alman ekibi Rutronik Stars Keltern'i 76 - 62 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı, ilk çeyreği 23-18 önde kapattı ve soyunma odasına da 41-31 üstün girdi.
İkinci yarıda ortada giden mücadelenin üçüncü periyodunu Yakın Doğu Üniversitesi 62-47 önde bitirdi. Son çeyrekte Alman ekibine farkı kapatma izni vermeyen YDÜ, karşılaşmadan 76 -62 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 18 sayıyla YDÜ'dan Courtney olurken, Rutronik Stars Keltern adına Thomas ve Mailis Pokk 16'şar sayı üretti.
Yakın Doğu Üniversitesi Deplasmanda Kazandı
Rutronik Stars Keltern: 62 - Yakın Doğu Üniversitesi: 76Mümin KARACA - PFORZHEIM / DHA (fotoğraflı)Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Alman ekibi Rutronik Stars Keltern'i 76 - 62 yendi.
Rutronik Stars Keltern: 62 - Yakın Doğu Üniversitesi: 76
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