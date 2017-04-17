Yabancılara Türkçe Öğretecek Eğitimcilerin Eğitimi Tamamlandı

Büyükşehirin, Suriyeli mültecilerin Türkçe öğrenmesi için görev alacak eğitimcilerin eğitimi adına başlattığı çalışma sona erdi. Programa katılan ve başarılı olan 40 eğitimci sertifika aldı.



Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana İnsanına ve Kentine Hizmet Vakfının ortaklaşa düzenlediği "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı" tamamlandı.



Avrupa Birliği Projesi'nin ilk ayağı olan bu etkinlikte Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde okuyan ve mezun olan katılımcılara; yabancılara Türkçe eğitimi konusunda alanında uzman öğretim elemanları tarafından eğitim verildi. Sertifika programı hakkında bilgi veren Adana İnsanına ve Kentine Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Örü, 27 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında Tarihi Kız Lisesi'nde (Adana Kültür ve Sanat Merkezi) gerçekleşen eğitime 40 kişinin katıldığını söyledi.



Suriyelilerin Türkçe öğrenmesi önemli



Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Örü, "Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli mülteci var. Adana'da da yüzbinlerle ifade edebileceğimiz sayıda mülteci mevcut. Onların, Adanalılarla iletişim kurabilmesi, sorunların azalması açısından ve kente entegrasyonlarının sağlanması için çok önemli. Onlara Türkçe dersi verecek eğitmenlerin özel bir eğitimden geçirilmesi, amaca ulaşma açısından gerekliydi. Bu nedenle 'Eğiticinin Eğitimi Programı'nı planlayıp gerçekleştirdik. Başta Çukurova Üniversitesi TÖMER ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'ndan olmak üzere, pek çok üniversiteden gelen öğretim üyeleri bu eğitimde görev aldı. Bu programı tamamlayan öğrencilerimiz Avrupa Birliği projelerinde, özel kurslarda, devletin ilgili birimlerinde iş sahibi olabileceklerdir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA